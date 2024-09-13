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Кучеренко Иван Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кучеренко Игнатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучеренко Василий Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Кучеренко) Гаша

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
25.10.1825

Сын: Кучеренко Алексей

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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