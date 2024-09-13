Кучеренко Иван Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кучеренко Игнатий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кучеренко Василий Иванович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Кучеренко) Гаша
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
25.10.1825
Сын: Кучеренко Алексей
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно