Крутова (Осикина) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения02.08.1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1807 ст.
Бракосочетание
08.02.1831 ст.
Рождение ребёнка
11.01.1832 ст.
Дочь: Крутова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Крутов Николай Петрович
Рождение ребёнка
07.03.1836 ст.
Сын: Крутов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Крутов Николай Петрович
Рождение ребёнка
10.07.1838 ст.
Дочь: Кузнецова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Крутов Николай Петрович
Рождение ребёнка
01.04.1841 ст.
Дочь: Крутова Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Крутов Николай Петрович
Смерть
Неизвестно