Крутова (Осикина) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутова (Осикина) Анна Алексеевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

02.08.1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1807 ст.

Отец: Осикин Алексей Дмитриевич

Мать: Осикина Наталья Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
08.02.1831 ст.

Муж: Крутов Николай Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.01.1832 ст.

Дочь: Крутова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Крутов Николай Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.03.1836 ст.

Сын: Крутов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Крутов Николай Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.07.1838 ст.

Дочь: Кузнецова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Крутов Николай Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.04.1841 ст.

Дочь: Крутова Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Крутов Николай Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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