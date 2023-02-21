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Крутов Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крутов Пётр

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1831 ст.

Жена: Крутова Анна Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.01.1832 ст.

Дочь: Крутова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Крутова Анна Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.03.1836 ст.

Сын: Крутов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Крутова Анна Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.07.1838 ст.

Дочь: Крутова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Крутова Анна Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.04.1841 ст.

Дочь: Крутова Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Крутова Анна Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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