Крутов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крутов Пётр
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1831 ст.
Жена: Крутова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
11.01.1832 ст.
Дочь: Крутова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Крутова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
07.03.1836 ст.
Сын: Крутов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Крутова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
10.07.1838 ст.
Дочь: Крутова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Крутова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
01.04.1841 ст.
Дочь: Крутова Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Крутова Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно