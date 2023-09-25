Торопова Ирина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1984
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.2003
Дочь: Торопова Яна Юрьевна
Отец ребёнка: Торопов Юрий Михайлович
Рождение ребёнка
13.03.2006
Сын: Торопов Олег Юрьевич
Отец ребёнка: Торопов Юрий Михайлович
Рождение ребёнка
19.09.2013
Дочь: Торопова Валерия Юрьевна
Отец ребёнка: Торопов Юрий Михайлович