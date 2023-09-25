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Торопова Ирина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1984

Отец: Вокуев Федор Спиридонович

Мать: Вокуева Нина Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопов Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
20.10.2003

Дочь: Торопова Яна Юрьевна

Отец ребёнка: Торопов Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
13.03.2006

Сын: Торопов Олег Юрьевич

Отец ребёнка: Торопов Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
19.09.2013

Дочь: Торопова Валерия Юрьевна

Отец ребёнка: Торопов Юрий Михайлович

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