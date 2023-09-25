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Вокуев Федор Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1973

Сын: Вокуев Сергей Федорович

Мать ребёнка: Вокуева Нина Митрофановна

Рождение ребёнка
31.03.1974

Дочь: Егорова Любовь Федоровна

Мать ребёнка: Вокуева Нина Митрофановна

Рождение ребёнка
06.10.1979

Дочь: Филиппова Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Вокуева Нина Митрофановна

Рождение ребёнка
19.10.1980

Сын: Вокуев Алексей Федорович

Мать ребёнка: Вокуева Нина Митрофановна

Рождение ребёнка
05.12.1982

Сын: Вокуев Александр Федорович

Мать ребёнка: Вокуева Нина Митрофановна

Рождение ребёнка
05.05.1984

Дочь: Торопова Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Вокуева Нина Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вокуева Нина Митрофановна

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