Вокуев Федор Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.02.1973
Мать ребёнка: Вокуева Нина Митрофановна
Рождение ребёнка
31.03.1974
Дочь: Егорова Любовь Федоровна
Мать ребёнка: Вокуева Нина Митрофановна
Рождение ребёнка
06.10.1979
Дочь: Филиппова Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Вокуева Нина Митрофановна
Рождение ребёнка
19.10.1980
Мать ребёнка: Вокуева Нина Митрофановна
Рождение ребёнка
05.12.1982
Сын: Вокуев Александр Федорович
Мать ребёнка: Вокуева Нина Митрофановна
Рождение ребёнка
05.05.1984
Дочь: Торопова Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Вокуева Нина Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно