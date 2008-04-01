Вокуева Нина Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВокуева Нина Митрофановна

Вокуева Нина Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1947

Дата смерти

01.04.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1947

Отец: Рочев Митрофан Захарович

Мать: Рочева Ксения Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вокуев Федор Спиридонович

Рождение ребёнка
14.02.1973

Сын: Вокуев Сергей Федорович

Отец ребёнка: Вокуев Федор Спиридонович

Рождение ребёнка
31.03.1974

Дочь: Егорова Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Вокуев Федор Спиридонович

Рождение ребёнка
06.10.1979

Дочь: Филиппова Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Вокуев Федор Спиридонович

Рождение ребёнка
19.10.1980

Сын: Вокуев Алексей Федорович

Отец ребёнка: Вокуев Федор Спиридонович

Рождение ребёнка
05.12.1982

Сын: Вокуев Александр Федорович

Отец ребёнка: Вокуев Федор Спиридонович

Рождение ребёнка
05.05.1984

Дочь: Торопова Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Вокуев Федор Спиридонович

Смерть
01.04.2008

Мы используем куки для улучшения работы сайта.