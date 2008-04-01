Вокуева Нина Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1947
Дата смерти01.04.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1947
Отец: Рочев Митрофан Захарович
Мать: Рочева Ксения Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1973
Отец ребёнка: Вокуев Федор Спиридонович
Рождение ребёнка
31.03.1974
Дочь: Егорова Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Вокуев Федор Спиридонович
Рождение ребёнка
06.10.1979
Дочь: Филиппова Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Вокуев Федор Спиридонович
Рождение ребёнка
19.10.1980
Отец ребёнка: Вокуев Федор Спиридонович
Рождение ребёнка
05.12.1982
Сын: Вокуев Александр Федорович
Отец ребёнка: Вокуев Федор Спиридонович
Рождение ребёнка
05.05.1984
Дочь: Торопова Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Вокуев Федор Спиридонович
Смерть
01.04.2008