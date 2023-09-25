Торопов Юрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопов Юрий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1984 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торопова Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
20.10.2003

Дочь: Торопова Яна Юрьевна

Мать ребёнка: Торопова Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
13.03.2006

Сын: Торопов Олег Юрьевич

Мать ребёнка: Торопова Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
19.09.2013

Дочь: Торопова Валерия Юрьевна

Мать ребёнка: Торопова Ирина Федоровна

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