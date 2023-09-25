Торопов Юрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Торопова Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
20.10.2003
Дочь: Торопова Яна Юрьевна
Мать ребёнка: Торопова Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
13.03.2006
Сын: Торопов Олег Юрьевич
Мать ребёнка: Торопова Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
19.09.2013
Дочь: Торопова Валерия Юрьевна
Мать ребёнка: Торопова Ирина Федоровна