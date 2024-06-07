Коробов Ксенофонт Федорович 1770 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коробов Ксенофонт Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Коробов Федор Никифорович

Мать: Коробова (Вахрушева) Стефанида Аверкиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова (Касаткина) Татьяна Осиповна

Место жительства
Неизвестно
Смоленец, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1789

Сын: Коробов Дмитрий Ксенофонтович

Мать ребёнка: Коробова (Касаткина) Татьяна Осиповна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Коробова) Васса Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Коробова (Касаткина) Татьяна Осиповна

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Коробова) Агапья Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Коробова (Касаткина) Татьяна Осиповна

Смерть
1810

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