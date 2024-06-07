Коробов Ксенофонт Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смоленец, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1789
Сын: Коробов Дмитрий Ксенофонтович
Мать ребёнка: Коробова (Касаткина) Татьяна Осиповна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Коробова) Васса Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Коробова (Касаткина) Татьяна Осиповна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Коробова) Агапья Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Коробова (Касаткина) Татьяна Осиповна
Смерть
1810