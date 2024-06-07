Коробов Федор Никифорович 1741 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коробов Федор Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Коробов Никифор Иванович

Мать: Коробова (Вахрушева) Парасковия Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Смоленец, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Коробова Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Коробова (Вахрушева) Стефанида Аверкиевна

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Коробова) Евфимилия Федоровна

Мать ребёнка: Коробова (Вахрушева) Стефанида Аверкиевна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Коробов Ксенофонт Федорович

Мать ребёнка: Коробова (Вахрушева) Стефанида Аверкиевна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Коробов Федор Федорович

Мать ребёнка: Коробова (Вахрушева) Стефанида Аверкиевна

Смерть
1801

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