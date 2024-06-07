Коробов Федор Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Место жительства
Неизвестно
Смоленец, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Коробова Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Коробова (Вахрушева) Стефанида Аверкиевна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Коробова) Евфимилия Федоровна
Мать ребёнка: Коробова (Вахрушева) Стефанида Аверкиевна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Коробов Ксенофонт Федорович
Мать ребёнка: Коробова (Вахрушева) Стефанида Аверкиевна
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Коробова (Вахрушева) Стефанида Аверкиевна
Смерть
1801