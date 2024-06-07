Коробова (Касаткина) Татьяна Осиповна 1777 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коробова (Касаткина) Татьяна Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробов Ксенофонт Федорович

Место жительства
Неизвестно
Смоленец, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1789

Сын: Коробов Дмитрий Ксенофонтович

Отец ребёнка: Коробов Ксенофонт Федорович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Коробова) Васса Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Коробов Ксенофонт Федорович

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Коробова) Агапья Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Коробов Ксенофонт Федорович

Смерть
Неизвестно

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