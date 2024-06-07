Коробова (Касаткина) Татьяна Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смоленец, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1789
Сын: Коробов Дмитрий Ксенофонтович
Отец ребёнка: Коробов Ксенофонт Федорович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Коробова) Васса Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Коробов Ксенофонт Федорович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Коробова) Агапья Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Коробов Ксенофонт Федорович
Смерть
Неизвестно