Стариков Василий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтариков Василий Афанасьевич

Стариков Василий Афанасьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

15.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Стариков Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Стариков Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Старикова Екатерина Ивановна

Свердловская область, Гаринский район, село Средний Анып (близ. нынешнего Андрюшино)
Рождение ребёнка
1910

Сын: Стариков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Старикова Екатерина Ивановна

Свердловская область, Гаринский район, село Средний Анып (близ. нынешнего Андрюшино)
Рождение ребёнка
1912

Сын: Стариков Федор Васильевич

Мать ребёнка: Старикова Екатерина Ивановна

Свердловская область, Гаринский район, село Средний Анып (близ. нынешнего Андрюшино)
Рождение ребёнка
15.02.1914

Дочь: Китенко Анна Васильевна

Мать ребёнка: Старикова Екатерина Ивановна

Свердловская область, Гаринский район, село Средний Анып (близ. нынешнего Андрюшино)
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Шумова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Старикова Екатерина Ивановна

Свердловская область, Гаринский район, село Средний Анып (близ. нынешнего Андрюшино)
Рождение ребёнка
15.09.1927

Дочь: Рихтер Вера Васильевна

Мать ребёнка: Старикова Екатерина Ивановна

Средний Анеп
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стариков Ларион (илларион) Васильевич

Мать ребёнка: Старикова Екатерина Ивановна

Свердловская область, Гаринский район, село Средний Анып (близ. нынешнего Андрюшино)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стариков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Старикова Екатерина Ивановна

Свердловская область, Гаринский район, село Средний Анып (близ. нынешнего Андрюшино)
Смерть
15.08.1942
Сосьва, Сосьвинский, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Сосьва, Сосьвинский, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close