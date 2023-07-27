Стариков Александр Васильевич
Место рожденияСвердловская область, Гаринский район, село Средний Анып (близ. нынешнего Андрюшино)
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Свердловская область, Гаринский район, село Средний Анып (близ. нынешнего Андрюшино)
Рождение ребёнка
28.02.1947
Сын: Стариков Владимир Александрович
Сосьва, Сосьвинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно