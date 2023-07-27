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Стариков Александр Васильевич

Место рождения

Свердловская область, Гаринский район, село Средний Анып (близ. нынешнего Андрюшино)

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Стариков Василий Афанасьевич

Мать: Старикова Екатерина Ивановна

Свердловская область, Гаринский район, село Средний Анып (близ. нынешнего Андрюшино)
Рождение ребёнка
28.02.1947

Сын: Стариков Владимир Александрович

Мать ребёнка: не указана

Сосьва, Сосьвинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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