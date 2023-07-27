Старикова (Кропинова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старикова (Кропинова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

26.02.1945

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Кропинов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Стариков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Стариков Василий Афанасьевич

Свердловская область, Гаринский район, село Средний Анып (близ. нынешнего Андрюшино)
Рождение ребёнка
1910

Сын: Стариков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Стариков Василий Афанасьевич

Свердловская область, Гаринский район, село Средний Анып (близ. нынешнего Андрюшино)
Рождение ребёнка
1912

Сын: Стариков Федор Васильевич

Отец ребёнка: Стариков Василий Афанасьевич

Свердловская область, Гаринский район, село Средний Анып (близ. нынешнего Андрюшино)
Рождение ребёнка
15.02.1914

Дочь: Китенко Анна Васильевна

Отец ребёнка: Стариков Василий Афанасьевич

Свердловская область, Гаринский район, село Средний Анып (близ. нынешнего Андрюшино)
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Шумова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Стариков Василий Афанасьевич

Свердловская область, Гаринский район, село Средний Анып (близ. нынешнего Андрюшино)
Рождение ребёнка
15.09.1927

Дочь: Рихтер Вера Васильевна

Отец ребёнка: Стариков Василий Афанасьевич

Средний Анеп
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стариков Ларион (илларион) Васильевич

Отец ребёнка: Стариков Василий Афанасьевич

Свердловская область, Гаринский район, село Средний Анып (близ. нынешнего Андрюшино)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стариков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Стариков Василий Афанасьевич

Свердловская область, Гаринский район, село Средний Анып (близ. нынешнего Андрюшино)
Смерть
26.02.1945
Сосьва, Сосьвинский, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Сосьва, Сосьвинский, Свердловская область
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