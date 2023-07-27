Старикова (Кропинова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти26.02.1945
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Кропинов Иван
Рождение ребёнка
1898
Сын: Стариков Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Стариков Василий Афанасьевич
Свердловская область, Гаринский район, село Средний Анып (близ. нынешнего Андрюшино)
Рождение ребёнка
1910
Сын: Стариков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Стариков Василий Афанасьевич
Свердловская область, Гаринский район, село Средний Анып (близ. нынешнего Андрюшино)
Рождение ребёнка
1912
Сын: Стариков Федор Васильевич
Отец ребёнка: Стариков Василий Афанасьевич
Свердловская область, Гаринский район, село Средний Анып (близ. нынешнего Андрюшино)
Рождение ребёнка
15.02.1914
Дочь: Китенко Анна Васильевна
Отец ребёнка: Стариков Василий Афанасьевич
Свердловская область, Гаринский район, село Средний Анып (близ. нынешнего Андрюшино)
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Шумова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Стариков Василий Афанасьевич
Свердловская область, Гаринский район, село Средний Анып (близ. нынешнего Андрюшино)
Рождение ребёнка
15.09.1927
Дочь: Рихтер Вера Васильевна
Отец ребёнка: Стариков Василий Афанасьевич
Средний Анеп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стариков Ларион (илларион) Васильевич
Отец ребёнка: Стариков Василий Афанасьевич
Свердловская область, Гаринский район, село Средний Анып (близ. нынешнего Андрюшино)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Стариков Василий Афанасьевич
Свердловская область, Гаринский район, село Средний Анып (близ. нынешнего Андрюшино)
Смерть
26.02.1945
Похороны
Неизвестно