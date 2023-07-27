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Стариков Федор Васильевич

Место рождения

Свердловская область, Гаринский район, село Средний Анып (близ. нынешнего Андрюшино)

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Стариков Василий Афанасьевич

Мать: Старикова Екатерина Ивановна

Свердловская область, Гаринский район, село Средний Анып (близ. нынешнего Андрюшино)
Рождение ребёнка
1941

Сын: Стариков Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Старикова Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старикова Елизавета

Смерть
Неизвестно
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