Китенко (Старикова) Анна Васильевна
Место рожденияСвердловская область, Гаринский район, село Средний Анып (близ. нынешнего Андрюшино)
Дата рождения15.02.1914
Дата смерти09.10.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1914
Свердловская область, Гаринский район, село Средний Анып (близ. нынешнего Андрюшино)
Бракосочетание
1934
Рождение ребёнка
18.03.1938
Сын: Китенко Алексей Александрович
Отец ребёнка: Китенко Александр Дементьевич
Рождение ребёнка
04.09.1940
Сын: Китенко Николай Александрович
Отец ребёнка: Китенко Александр Дементьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ворошилова Александровна
Отец ребёнка: Китенко Александр Дементьевич
Смерть
09.10.2003
Похороны
Неизвестно