Китенко (Старикова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китенко (Старикова) Анна Васильевна

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Место рождения

Свердловская область, Гаринский район, село Средний Анып (близ. нынешнего Андрюшино)

Дата рождения

15.02.1914

Дата смерти

09.10.2003

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1914

Отец: Стариков Василий Афанасьевич

Мать: Старикова Екатерина Ивановна

Свердловская область, Гаринский район, село Средний Анып (близ. нынешнего Андрюшино)
Бракосочетание
1934

Муж: Китенко Александр Дементьевич

Сосьва, Сосьвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.03.1938

Сын: Китенко Алексей Александрович

Отец ребёнка: Китенко Александр Дементьевич

Рождение ребёнка
04.09.1940

Сын: Китенко Николай Александрович

Отец ребёнка: Китенко Александр Дементьевич

Сосьва, Сосьвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ворошилова Александровна

Отец ребёнка: Китенко Александр Дементьевич

Смерть
09.10.2003
Сосьва, Сосьвинский, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Сосьва, Сосьвинский, Свердловская область
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