Китенко Александр Дементьевич
Место рождения
Дата рождения16.11.1911
Дата смерти27.03.1980
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1911
Отец: Китенко Дементий Осипович
Мать: Китенко Ефросинья
Бракосочетание
1934
Жена: Китенко Анна Васильевна
Рождение ребёнка
18.03.1938
Сын: Китенко Алексей Александрович
Мать ребёнка: Китенко Анна Васильевна
Рождение ребёнка
04.09.1940
Сын: Китенко Николай Александрович
Мать ребёнка: Китенко Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ворошилова Александровна
Мать ребёнка: Китенко Анна Васильевна
Смерть
27.03.1980
Похороны
Неизвестно