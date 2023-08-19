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Китенко Александр Дементьевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

16.11.1911

Дата смерти

27.03.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1911

Отец: Китенко Дементий Осипович

Мать: Китенко Ефросинья

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1934

Жена: Китенко Анна Васильевна

Сосьва, Сосьвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.03.1938

Сын: Китенко Алексей Александрович

Мать ребёнка: Китенко Анна Васильевна

Рождение ребёнка
04.09.1940

Сын: Китенко Николай Александрович

Мать ребёнка: Китенко Анна Васильевна

Сосьва, Сосьвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ворошилова Александровна

Мать ребёнка: Китенко Анна Васильевна

Смерть
27.03.1980
Сосьва, Сосьвинский, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Сосьва, Сосьвинский, Свердловская область
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