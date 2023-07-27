Китенко Дементий Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Китенко Осип
Рождение ребёнка
02.02.1906
Сын: Китенко Макар Дементьевич
Мать ребёнка: Китенко Ефросинья
Рождение ребёнка
16.11.1911
Сын: Китенко Александр Дементьевич
Мать ребёнка: Китенко Ефросинья
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Вера Дементьевна
Мать ребёнка: Китенко Ефросинья
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Гребнева Екатерина Дементьевна
Мать ребёнка: Китенко Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Китенко Татьяна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно