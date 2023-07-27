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Китенко Дементий Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Китенко Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1906

Сын: Китенко Макар Дементьевич

Мать ребёнка: Китенко Ефросинья

Рождение ребёнка
16.11.1911

Сын: Китенко Александр Дементьевич

Мать ребёнка: Китенко Ефросинья

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Вера Дементьевна

Мать ребёнка: Китенко Ефросинья

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Гребнева Екатерина Дементьевна

Мать ребёнка: Китенко Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Китенко Татьяна

Смерть
Неизвестно
Североуральск, Североуральский, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Североуральск, Североуральский, Свердловская область
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