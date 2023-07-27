Китенко Макар Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1906
Дата смерти11.12.1977
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1906
Отец: Китенко Дементий Осипович
Мать: Китенко Ефросинья
Рождение ребёнка
12.10.1930
Сын: Китенко Александр Макарович
Мать ребёнка: Китенко Анна
Рождение ребёнка
02.02.1933
Дочь: Романова Галина Макаровна
Мать ребёнка: Китенко Анна
Рождение ребёнка
05.09.1941
Дочь: Нигматулина Валентина Макаровна
Мать ребёнка: Китенко Анна
Рождение ребёнка
07.01.1948
Сын: Китенко Владимир Макарович
Мать ребёнка: Китенко Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Китенко Анна
Смерть
11.12.1977
Похороны
Неизвестно