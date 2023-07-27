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Китенко Макар Дементьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1906

Дата смерти

11.12.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1906

Отец: Китенко Дементий Осипович

Мать: Китенко Ефросинья

Рождение ребёнка
12.10.1930

Сын: Китенко Александр Макарович

Мать ребёнка: Китенко Анна

Рождение ребёнка
02.02.1933

Дочь: Романова Галина Макаровна

Мать ребёнка: Китенко Анна

Рождение ребёнка
05.09.1941

Дочь: Нигматулина Валентина Макаровна

Мать ребёнка: Китенко Анна

Сосьва, Сосьвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.01.1948

Сын: Китенко Владимир Макарович

Мать ребёнка: Китенко Анна

Сосьва, Сосьвинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Китенко Анна

Смерть
11.12.1977
Сосьва, Сосьвинский, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Сосьва, Сосьвинский, Свердловская область
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