Найденков Гаврила
Место рожденияд. Вышние Деревеньки, Ванинской сельской области, Вышнедеревенской волости, Льговского уезда. Курской губернии
Дата рождения1686
Дата смерти1749
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: Найденков Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1705
Дочь: Конюхова (Найденкова) Федосья
Мать ребёнка: Найденкова Праскевья Мартиновна
Рождение ребёнка
1715
Сын: Найденков Григорий
Мать ребёнка: Найденкова Праскевья Мартиновна
Рождение ребёнка
1735
Сын: Найденков Селивестр
Мать ребёнка: Найденкова Праскевья Мартиновна
Рождение ребёнка
1739
Сын: Найденов Иван
Мать ребёнка: Найденкова Праскевья Мартиновна
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1741
Сын: Найденков Клемен
Мать ребёнка: Найденкова Праскевья Мартиновна
Рождение ребёнка
1744
Сын: Найденков Захар
Мать ребёнка: Найденкова Праскевья Мартиновна