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Найденков Гаврила

Место рождения

д. Вышние Деревеньки, Ванинской сельской области, Вышнедеревенской волости, Льговского уезда. Курской губернии

Дата рождения

1686

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: Найденков Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Найденкова Праскевья Мартиновна

Рождение ребёнка
1705

Дочь: Конюхова (Найденкова) Федосья

Мать ребёнка: Найденкова Праскевья Мартиновна

Рождение ребёнка
1715

Сын: Найденков Григорий

Мать ребёнка: Найденкова Праскевья Мартиновна

Рождение ребёнка
1735

Сын: Найденков Селивестр

Мать ребёнка: Найденкова Праскевья Мартиновна

Рождение ребёнка
1739

Сын: Найденов Иван

Мать ребёнка: Найденкова Праскевья Мартиновна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Найденков Клемен

Мать ребёнка: Найденкова Праскевья Мартиновна

Рождение ребёнка
1744

Сын: Найденков Захар

Мать ребёнка: Найденкова Праскевья Мартиновна

Смерть
1749

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