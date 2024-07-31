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Найденкова Праскевья Мартиновна

Место рождения

д. Вышние Деревеньки, Ванинской сельской области, Вышнедеревенской волости, Льговского уезда. Курской губернии

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Найденков Гаврила

Рождение ребёнка
1705

Дочь: Конюхова (Найденкова) Федосья

Отец ребёнка: Найденков Гаврила

Рождение ребёнка
1715

Сын: Найденков Григорий

Отец ребёнка: Найденков Гаврила

Рождение ребёнка
1735

Сын: Найденков Селивестр

Отец ребёнка: Найденков Гаврила

Рождение ребёнка
1739

Сын: Найденов Иван

Отец ребёнка: Найденков Гаврила

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Найденков Клемен

Отец ребёнка: Найденков Гаврила

Рождение ребёнка
1744

Сын: Найденков Захар

Отец ребёнка: Найденков Гаврила

Смерть
Неизвестно

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