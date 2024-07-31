Найденкова Праскевья Мартиновна
Место рожденияд. Вышние Деревеньки, Ванинской сельской области, Вышнедеревенской волости, Льговского уезда. Курской губернии
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Найденков Гаврила
Рождение ребёнка
1705
Дочь: Конюхова (Найденкова) Федосья
Отец ребёнка: Найденков Гаврила
Рождение ребёнка
1715
Сын: Найденков Григорий
Отец ребёнка: Найденков Гаврила
Рождение ребёнка
1735
Сын: Найденков Селивестр
Отец ребёнка: Найденков Гаврила
Рождение ребёнка
1739
Сын: Найденов Иван
Отец ребёнка: Найденков Гаврила
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1741
Сын: Найденков Клемен
Отец ребёнка: Найденков Гаврила
Рождение ребёнка
1744
Сын: Найденков Захар
Отец ребёнка: Найденков Гаврила