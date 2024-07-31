Найденов Иван
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Найденков Гаврила
Рождение ребёнка
1763
Сын: Найденков Григорий
Мать ребёнка: Найденкова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Найденков Ефим
Мать ребёнка: Найденкова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: (Найденова) Татьяна
Мать ребёнка: Найденкова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Найденков Максим
Мать ребёнка: Найденкова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Найденков Ахрамей (Варфоломей)
Мать ребёнка: Найденкова Дарья Петровна
Смерть
1820