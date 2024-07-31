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Найденов Иван

Место рождения

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1739

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Найденков Гаврила

Мать: Найденкова Праскевья Мартиновна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Найденков Григорий

Мать ребёнка: Найденкова Дарья Петровна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Найденков Ефим

Мать ребёнка: Найденкова Дарья Петровна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: (Найденова) Татьяна

Мать ребёнка: Найденкова Дарья Петровна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Найденков Максим

Мать ребёнка: Найденкова Дарья Петровна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Найденков Ахрамей (Варфоломей)

Мать ребёнка: Найденкова Дарья Петровна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
1820
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

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