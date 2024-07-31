Конюхова (Найденкова) Федосья
Место рожденияд. Вышние Деревеньки, Ванинской сельской области, Вышнедеревенской волости, Льговского уезда. Курской губернии
Дата рождения1705
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Найденков Гаврила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Конюхов Костентин
Смерть
Неизвестно
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область