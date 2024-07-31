Конюхова (Найденкова) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конюхова (Найденкова) Федосья

Место рождения

д. Вышние Деревеньки, Ванинской сельской области, Вышнедеревенской волости, Льговского уезда. Курской губернии

Дата рождения

1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Найденков Гаврила

Мать: Найденкова Праскевья Мартиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конюхов Костентин

Смерть
Неизвестно
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

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