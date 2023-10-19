Савёлов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1836
Дата смерти04.07.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1836
Бракосочетание
1866
Рождение ребёнка
30.04.1868
Сын: Leonid Mikhailovich
Мать ребёнка: Савелова Анастасия Ивановна
Бракосочетание
1879
Рождение ребёнка
20.07.1880
Дочь: Созентович Евлампия Михайловна
Мать ребёнка: Савёлова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
26.01.1882
Сын: Савёлов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Савёлова Татьяна Павловна
Карачев, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.07.1890
Витебск, Витебская область