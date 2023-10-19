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Савёлов Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1836

Дата смерти

04.07.1890

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1836

Отец: Савелов Василий Васильевич Васильевич

Мать: Савёлова Marie Annette Sophie Карловна

Бракосочетание
1866

Жена: Савелова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
30.04.1868

Сын: Leonid Mikhailovich

Мать ребёнка: Савелова Анастасия Ивановна

Бракосочетание
1879

Жена: Савёлова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
20.07.1880

Дочь: Созентович Евлампия Михайловна

Мать ребёнка: Савёлова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
26.01.1882

Сын: Савёлов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Савёлова Татьяна Павловна

Карачев, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.07.1890
Витебск, Витебская область
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