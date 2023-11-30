Leonid Mikhailovich
Место рождения
Дата рождения30.04.1868
Дата смерти19.10.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1868
Бракосочетание
1888
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Вера Леонидовна
Мать ребёнка: Савелова Надежда Адриановна Адриановна
Рождение ребёнка
11.09.1894
Дочь: Надежда Леонидовна
Мать ребёнка: Савелова Надежда Адриановна Адриановна
Рождение ребёнка
14.09.1896
Дочь: Мильцына Елена Леонидовна
Мать ребёнка: Савелова Надежда Адриановна Адриановна
Рождение ребёнка
01.10.1898
Дочь: Бессмертная Ариадна Леонидовна Леонидовна
Мать ребёнка: Савелова Надежда Адриановна Адриановна
Рождение ребёнка
19.02.1902
Дочь: Бибикова Вера Леонидовна мл.
Мать ребёнка: Савелова Надежда Адриановна Адриановна
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Работа или профессия
Неизвестно
генеалог, археограф
Смерть
19.10.1947
Detroit, Michigan United States
Detroit, Michigan United States