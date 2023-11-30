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Leonid Mikhailovich

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Место рождения

Варшава

Дата рождения

30.04.1868

Дата смерти

19.10.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1868

Отец: Савёлов Михаил Васильевич

Мать: Савелова Анастасия Ивановна

Бракосочетание
1888

Жена: Савелова Надежда Адриановна Адриановна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Вера Леонидовна

Мать ребёнка: Савелова Надежда Адриановна Адриановна

Рождение ребёнка
11.09.1894

Дочь: Надежда Леонидовна

Мать ребёнка: Савелова Надежда Адриановна Адриановна

Рождение ребёнка
14.09.1896

Дочь: Мильцына Елена Леонидовна

Мать ребёнка: Савелова Надежда Адриановна Адриановна

Рождение ребёнка
01.10.1898

Дочь: Бессмертная Ариадна Леонидовна Леонидовна

Мать ребёнка: Савелова Надежда Адриановна Адриановна

Рождение ребёнка
19.02.1902

Дочь: Бибикова Вера Леонидовна мл.

Мать ребёнка: Савелова Надежда Адриановна Адриановна

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Работа или профессия
Неизвестно
генеалог, археограф
Смерть
19.10.1947
Detroit, Michigan United States
Detroit, Michigan United States
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