Савелова (Егорова) Надежда Адриановна Адриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелова (Егорова) Надежда Адриановна Адриановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1888

Муж: Leonid Mikhailovich

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Вера Леонидовна

Отец ребёнка: Leonid Mikhailovich

Рождение ребёнка
11.09.1894

Дочь: Надежда Леонидовна

Отец ребёнка: Leonid Mikhailovich

Рождение ребёнка
14.09.1896

Дочь: Мильцына Елена Леонидовна

Отец ребёнка: Leonid Mikhailovich

Рождение ребёнка
01.10.1898

Дочь: Бессмертная Ариадна Леонидовна Леонидовна

Отец ребёнка: Leonid Mikhailovich

Рождение ребёнка
19.02.1902

Дочь: Бибикова Вера Леонидовна мл.

Отец ребёнка: Leonid Mikhailovich

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Работа или профессия
Неизвестно
помещица Таганрогского округа Войска Донского
Смерть
1934
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