Савелова (Егорова) Надежда Адриановна Адриановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1888
Муж: Leonid Mikhailovich
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Вера Леонидовна
Отец ребёнка: Leonid Mikhailovich
Рождение ребёнка
11.09.1894
Дочь: Надежда Леонидовна
Отец ребёнка: Leonid Mikhailovich
Рождение ребёнка
14.09.1896
Дочь: Мильцына Елена Леонидовна
Отец ребёнка: Leonid Mikhailovich
Рождение ребёнка
01.10.1898
Дочь: Бессмертная Ариадна Леонидовна Леонидовна
Отец ребёнка: Leonid Mikhailovich
Рождение ребёнка
19.02.1902
Дочь: Бибикова Вера Леонидовна мл.
Отец ребёнка: Leonid Mikhailovich
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Работа или профессия
Неизвестно
помещица Таганрогского округа Войска Донского
Смерть
1934