Савёлова (Харинская) Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти26.10.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1879
Рождение ребёнка
20.07.1880
Дочь: Созентович Евлампия Михайловна
Отец ребёнка: Савёлов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
26.01.1882
Сын: Савёлов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Савёлов Михаил Васильевич
Карачев, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Работа или профессия
Неизвестно
помещица Коротоякского уезда, Воронежской губ.
Смерть
26.10.1945