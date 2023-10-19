Савёлова (Харинская) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савёлова (Харинская) Татьяна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

26.10.1945

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1879

Муж: Савёлов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
20.07.1880

Дочь: Созентович Евлампия Михайловна

Отец ребёнка: Савёлов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
26.01.1882

Сын: Савёлов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Савёлов Михаил Васильевич

Карачев, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Работа или профессия
Неизвестно
помещица Коротоякского уезда, Воронежской губ.
Смерть
26.10.1945
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