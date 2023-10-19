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Савелов Василий Васильевич Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

1865

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Савелов Василий Петрович Петрович

Мать: Савелова Елена Леонтьевна

Рождение ребёнка
18.04.1836

Сын: Савёлов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Савёлова Marie Annette Sophie Карловна

Рождение ребёнка
26.02.1839

Сын: Савёлов Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Савёлова Marie Annette Sophie Карловна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Костинская Вера Васильевна Васильевна

Мать ребёнка: Савёлова Marie Annette Sophie Карловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савёлов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Савёлова Marie Annette Sophie Карловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савёлов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Савёлова Marie Annette Sophie Карловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савёлов Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Савёлова Marie Annette Sophie Карловна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1865
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