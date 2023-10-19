Савёлова (von Müllern) Marie Annette Sophie Карловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.04.1836
Сын: Савёлов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Савелов Василий Васильевич Васильевич
Рождение ребёнка
26.02.1839
Сын: Савёлов Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Савелов Василий Васильевич Васильевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Костинская Вера Васильевна Васильевна
Отец ребёнка: Савелов Василий Васильевич Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савёлов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Савелов Василий Васильевич Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савёлов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Савелов Василий Васильевич Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Савелов Василий Васильевич Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1902