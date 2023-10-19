Савёлова (von Müllern) Marie Annette Sophie Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савёлова (von Müllern) Marie Annette Sophie Карловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

1902

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1836

Сын: Савёлов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Савелов Василий Васильевич Васильевич

Рождение ребёнка
26.02.1839

Сын: Савёлов Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Савелов Василий Васильевич Васильевич

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Костинская Вера Васильевна Васильевна

Отец ребёнка: Савелов Василий Васильевич Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савёлов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Савелов Василий Васильевич Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савёлов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Савелов Василий Васильевич Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савёлов Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Савелов Василий Васильевич Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1902
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