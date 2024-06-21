Коротких Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Коротких Андрей Ильич
Мать: Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1904
Дочь: Глухих (Коротких) Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Коротких (Морточкина) Лидия Ивановна
Кильмезь, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.03.1906
Сын: Коротких Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Коротких (Морточкина) Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
04.10.1907
Сын: Коротких Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Коротких (Морточкина) Лидия Ивановна
МК 4.10.1907 Владимир Кильмезской волости деревни Ворониной крн Николай Андреев Коротких и законная жена его Лидия Иоаннова, оба правоставные Воспреемники села Муки-Каксей крн Димитрий Андреев Шалаев,... Показать все
Рождение ребёнка
18.05.1909 ст.
Дочь: (Коротких) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Коротких (Морточкина) Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
18.05.1909 ст.
Сын: Коротких Александр Николаевич
Мать ребёнка: Коротких (Морточкина) Лидия Ивановна
Смерть
1942