Коротких Николай Андреевич 1873 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКоротких Николай Андреевич

Коротких Николай Андреевич

avatar

Место рождения

Воронье, Кильмезский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Коротких Андрей Ильич

Мать: Наталья Ивановна

Воронье, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коротких (Морточкина) Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
04.12.1904

Дочь: Глухих (Коротких) Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Коротких (Морточкина) Лидия Ивановна

Кильмезь, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.03.1906

Сын: Коротких Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Коротких (Морточкина) Лидия Ивановна

Вихарево, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.10.1907

Сын: Коротких Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Коротких (Морточкина) Лидия Ивановна

Вихарево, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
МК 4.10.1907 Владимир Кильмезской волости деревни Ворониной крн Николай Андреев Коротких и законная жена его Лидия Иоаннова, оба правоставные Воспреемники села Муки-Каксей крн Димитрий Андреев Шалаев,... Показать все
Рождение ребёнка
18.05.1909 ст.

Дочь: (Коротких) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Коротких (Морточкина) Лидия Ивановна

Вихарево, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.05.1909 ст.

Сын: Коротких Александр Николаевич

Мать ребёнка: Коротких (Морточкина) Лидия Ивановна

Вихарево, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1942

Мы используем куки для улучшения работы сайта.