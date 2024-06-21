Коротких (Морточкина) Лидия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1904
Дочь: Глухих (Коротких) Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Коротких Николай Андреевич
Рождение ребёнка
08.03.1906
Сын: Коротких Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Коротких Николай Андреевич
Рождение ребёнка
04.10.1907
Сын: Коротких Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Коротких Николай Андреевич
МК 4.10.1907 Владимир Кильмезской волости деревни Ворониной крн Николай Андреев Коротких и законная жена его Лидия Иоаннова, оба правоставные Воспреемники села Муки-Каксей крн Димитрий Андреев Шалаев,... Показать все
Рождение ребёнка
18.05.1909 ст.
Дочь: (Коротких) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Коротких Николай Андреевич
Рождение ребёнка
18.05.1909 ст.
Сын: Коротких Александр Николаевич
Отец ребёнка: Коротких Николай Андреевич
Смерть
1970