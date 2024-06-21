Коротких (Морточкина) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротких (Морточкина) Лидия Ивановна

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Место рождения

Кильмезь, Кильмезский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Морточкин Иван Павлович

Мать: Морточкина (Лисафьина) Надежда Фадеевна

Кильмезь, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротких Николай Андреевич

Рождение ребёнка
04.12.1904

Дочь: Глухих (Коротких) Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Коротких Николай Андреевич

Кильмезь, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.03.1906

Сын: Коротких Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Коротких Николай Андреевич

Вихарево, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.10.1907

Сын: Коротких Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Коротких Николай Андреевич

Вихарево, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
МК 4.10.1907 Владимир Кильмезской волости деревни Ворониной крн Николай Андреев Коротких и законная жена его Лидия Иоаннова, оба правоставные Воспреемники села Муки-Каксей крн Димитрий Андреев Шалаев,... Показать все
Рождение ребёнка
18.05.1909 ст.

Дочь: (Коротких) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Коротких Николай Андреевич

Вихарево, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.05.1909 ст.

Сын: Коротких Александр Николаевич

Отец ребёнка: Коротких Николай Андреевич

Вихарево, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1970

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