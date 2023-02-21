(Коротких) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коротких) Ольга Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коротких Николай Андреевич

Мать: Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Кузнецова Белла Константиновна

Отец ребёнка: Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эдуард Константинович

Отец ребёнка: Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константин

Смерть
Неизвестно
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