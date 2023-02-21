(Коротких) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коротких Николай Андреевич
Мать: Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Кузнецова Белла Константиновна
Отец ребёнка: Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Константин
Смерть
Неизвестно