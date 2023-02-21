Кузнецова (Коротких) Белла Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Коротких) Белла Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Константин

Мать: Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
1959

Сын: Кузнецов Сергей

Отец ребёнка: Кузнецов ?

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов ?

Смерть
Неизвестно
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