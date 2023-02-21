Кузнецова (Коротких) Белла Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Константин
Мать: Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1959
Сын: Кузнецов Сергей
Отец ребёнка: Кузнецов ?
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов ?
Смерть
Неизвестно