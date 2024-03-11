Раков Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Раков Василий Климентьевич
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Светлана Анатольевна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Ракова Лидия Анатольевна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Ракова Раиса Анатольевна
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Татьяна Анатольевна
Рождение ребёнка
1950
Смерть
Неизвестно