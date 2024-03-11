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Раков Анатолий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Раков Василий Климентьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Ракова Лидия Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Ракова Раиса Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1950

Сын: Раков Борис Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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