Ракова (Ракова) Лидия Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРакова (Ракова) Лидия Анатольевна

Ракова (Ракова) Лидия Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Раков Анатолий Васильевич

Мать: не указана

Смерть
1948
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close