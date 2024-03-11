Ракова (Ракова) Раиса Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракова (Ракова) Раиса Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Раков Анатолий Васильевич

Мать: не указана

Смерть
1942
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