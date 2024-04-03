Комков Степан
Место рождениясело Юрино Шацкого уезда
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Комков Емельян
Мать: Комков Степанида
село Юрино Шацкого уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комков Илья
Мать ребёнка: Комкова Доминика
село Юрино Шацкого уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аристархова (Комкова) Пелагея
Мать ребёнка: Комкова Доминика
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Хонина (Комкова) Агафья
Мать ребёнка: Комкова Доминика
село Юрино Шацкого уезда
Рождение ребёнка
1877
Сын: Комков Михаил
Мать ребёнка: Комкова Доминика
с. Юрино Агишевская Волость Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Борисова (Комкова) Анна
Мать ребёнка: Комкова Доминика
Рождение ребёнка
26.08.1885
Дочь: Кочерыгина (Спиридонова) Мария
Мать ребёнка: Комкова Доминика
село Юрино. Шацкого уезда.
Смерть
Неизвестно
с. Юрино Агишевская Волость Тамбовская губерния