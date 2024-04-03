Комков Степан 1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Комков Степан

Место рождения

село Юрино Шацкого уезда

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Комков Емельян

Мать: Комков Степанида

село Юрино Шацкого уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комков Илья

Мать ребёнка: Комкова Доминика

село Юрино Шацкого уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аристархова (Комкова) Пелагея

Мать ребёнка: Комкова Доминика

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Хонина (Комкова) Агафья

Мать ребёнка: Комкова Доминика

село Юрино Шацкого уезда
Рождение ребёнка
1877

Сын: Комков Михаил

Мать ребёнка: Комкова Доминика

с. Юрино Агишевская Волость Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Борисова (Комкова) Анна

Мать ребёнка: Комкова Доминика

Рождение ребёнка
26.08.1885

Дочь: Кочерыгина (Спиридонова) Мария

Мать ребёнка: Комкова Доминика

село Юрино. Шацкого уезда.
Смерть
Неизвестно
с. Юрино Агишевская Волость Тамбовская губерния

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