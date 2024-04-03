Кочерыгина (Спиридонова) Мария 26.08.1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кочерыгина (Спиридонова) Мария

Место рождения

село Юрино. Шацкого уезда.

Дата рождения

26.08.1885

Дата смерти

09.03.1977

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1885

Отец: Комков Степан

Мать: Комкова Доминика

село Юрино. Шацкого уезда.
Бракосочетание
1906

Муж: Кочерыгин Aлександр

деревня Юрино, Россия
Рождение ребёнка
26.08.1907

Дочь: Давыдова (Кочерыгина) Наталья

Отец ребёнка: Кочерыгин Aлександр

деревня Юрино, Россия
Рождение ребёнка
1909

Сын: Кочерыгин Федор

Отец ребёнка: Кочерыгин Aлександр

деревня Юрино, Россия
Смерть
09.03.1977
Таллин, Эстония
Похороны
Неизвестно
Таллин, Эстония

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