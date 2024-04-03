Кочерыгина (Спиридонова) Мария
Место рождениясело Юрино. Шацкого уезда.
Дата рождения26.08.1885
Дата смерти09.03.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1885
Отец: Комков Степан
Мать: Комкова Доминика
село Юрино. Шацкого уезда.
Бракосочетание
1906
Муж: Кочерыгин Aлександр
деревня Юрино, Россия
Рождение ребёнка
26.08.1907
Дочь: Давыдова (Кочерыгина) Наталья
Отец ребёнка: Кочерыгин Aлександр
деревня Юрино, Россия
Рождение ребёнка
1909
Сын: Кочерыгин Федор
Отец ребёнка: Кочерыгин Aлександр
деревня Юрино, Россия
Смерть
09.03.1977
Таллин, Эстония
Похороны
Неизвестно
Таллин, Эстония