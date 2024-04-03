Комкова Доминика
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.07.1913
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Душечкин Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комков Илья
Отец ребёнка: Комков Степан
село Юрино Шацкого уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аристархова (Комкова) Пелагея
Отец ребёнка: Комков Степан
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Хонина (Комкова) Агафья
Отец ребёнка: Комков Степан
село Юрино Шацкого уезда
Рождение ребёнка
1877
Сын: Комков Михаил
Отец ребёнка: Комков Степан
с. Юрино Агишевская Волость Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Борисова (Комкова) Анна
Отец ребёнка: Комков Степан
Рождение ребёнка
26.08.1885
Дочь: Кочерыгина (Спиридонова) Мария
Отец ребёнка: Комков Степан
село Юрино. Шацкого уезда.
Смерть
14.07.1913
с. Юрино