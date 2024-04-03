Комкова Доминика Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Комкова Доминика

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.07.1913

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Душечкин Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комков Илья

Отец ребёнка: Комков Степан

село Юрино Шацкого уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аристархова (Комкова) Пелагея

Отец ребёнка: Комков Степан

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Хонина (Комкова) Агафья

Отец ребёнка: Комков Степан

село Юрино Шацкого уезда
Рождение ребёнка
1877

Сын: Комков Михаил

Отец ребёнка: Комков Степан

с. Юрино Агишевская Волость Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Борисова (Комкова) Анна

Отец ребёнка: Комков Степан

Рождение ребёнка
26.08.1885

Дочь: Кочерыгина (Спиридонова) Мария

Отец ребёнка: Комков Степан

село Юрино. Шацкого уезда.
Смерть
14.07.1913
с. Юрино

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