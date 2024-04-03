Хонина (Комкова) Агафья
Место рождениясело Юрино Шацкого уезда
Дата рождения1873
Дата смерти1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Комков Степан
Мать: Комкова Доминика
село Юрино Шацкого уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хонин Иван
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Макарова (Хонина) Анастасия
Отец ребёнка: Хонин Иван
Рязанская обл. шацкий рн. с. Юрино
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Хонина (Хонина) Мария
Отец ребёнка: Хонин Иван
с. Юрино Агишевская Волость Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1903
Сын: Хонин Максим
Отец ребёнка: Хонин Иван
Рязанская обл. шацкий рн. с. Юрино
Смерть
1955
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва. Алексеевское кладбище