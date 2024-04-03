Хонина (Комкова) Агафья 1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хонина (Комкова) Агафья

Место рождения

село Юрино Шацкого уезда

Дата рождения

1873

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Комков Степан

Мать: Комкова Доминика

село Юрино Шацкого уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хонин Иван

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Макарова (Хонина) Анастасия

Отец ребёнка: Хонин Иван

Рязанская обл. шацкий рн. с. Юрино
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Хонина (Хонина) Мария

Отец ребёнка: Хонин Иван

с. Юрино Агишевская Волость Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1903

Сын: Хонин Максим

Отец ребёнка: Хонин Иван

Рязанская обл. шацкий рн. с. Юрино
Смерть
1955
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва. Алексеевское кладбище

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