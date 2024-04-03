Хонина (Хонина) Мария 1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хонина (Хонина) Мария

Место рождения

с. Юрино Агишевская Волость Тамбовская губерния

Дата рождения

1898

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Хонин Иван

Мать: Хонина (Комкова) Агафья

с. Юрино Агишевская Волость Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
30.12.1924

Дочь: Смирнова (Скрипкина) Нина

Отец ребёнка: Скрипкин Андрей

Москва
Рождение ребёнка
1926

Сын: Скрипкин Владимир

Отец ребёнка: Скрипкин Андрей

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Скрипкина) Лидия

Отец ребёнка: Скрипкин Андрей

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Степанов (Скрипкина) Александра

Отец ребёнка: Скрипкин Андрей

Рождение ребёнка
1937

Сын: Скрипкин Виктор

Отец ребёнка: Скрипкин Андрей

Смерть
1977
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва.

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