Хонина (Хонина) Мария
Место рожденияс. Юрино Агишевская Волость Тамбовская губерния
Дата рождения1898
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Хонин Иван
Мать: Хонина (Комкова) Агафья
с. Юрино Агишевская Волость Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
30.12.1924
Дочь: Смирнова (Скрипкина) Нина
Отец ребёнка: Скрипкин Андрей
Москва
Рождение ребёнка
1926
Сын: Скрипкин Владимир
Отец ребёнка: Скрипкин Андрей
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Скрипкина) Лидия
Отец ребёнка: Скрипкин Андрей
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Степанов (Скрипкина) Александра
Отец ребёнка: Скрипкин Андрей
Рождение ребёнка
1937
Сын: Скрипкин Виктор
Отец ребёнка: Скрипкин Андрей
Смерть
1977
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва.