База (Кузменко) Параскева Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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База (Кузменко) Параскева Нестеровна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1758

Дата смерти

25.01.1795 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Кузменко Нестер Григорьевич

Мать: Кузменко Евфросинья Корнилиевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1780

Сын: База Яков Фёдорович

Отец ребёнка: База Фёдор Гаврилович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: База Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: База Фёдор Гаврилович

Криски, Чернігівська область
Восприемник
12.01.1785 ст.
Криски, Чернігівська область
Домна Игнатьевна Евдачок
Рождение ребёнка
20.09.1786 ст.

Сын: База Евстафий Фёдорович

Отец ребёнка: База Фёдор Гаврилович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1791

Сын: База Афанасий Фёдорович

Отец ребёнка: База Фёдор Гаврилович

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: База Фёдор Гаврилович

Смерть
25.01.1795 ст.
Криски, Чернігівська область
Похороны
25.01.1795 ст.
Криски, Чернігівська область
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