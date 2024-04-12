База (Кузменко) Параскева Нестеровна
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смерти25.01.1795 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Рождение ребёнка
1780
Сын: База Яков Фёдорович
Отец ребёнка: База Фёдор Гаврилович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: База Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: База Фёдор Гаврилович
Восприемник
12.01.1785 ст.
Домна Игнатьевна Евдачок
Рождение ребёнка
20.09.1786 ст.
Отец ребёнка: База Фёдор Гаврилович
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: База Фёдор Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.01.1795 ст.
Похороны
25.01.1795 ст.