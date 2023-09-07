Кузменко Евфросинья Корнилиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти23.11.1798 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1758
Дочь: База Параскева Нестеровна
Отец ребёнка: Кузменко Нестер Григорьевич
Рождение ребёнка
1764
Сын: Кузменко Николай Нестерович
Отец ребёнка: Кузменко Нестер Григорьевич
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Кузменко Нестер Григорьевич
Рождение ребёнка
1770
Сын: Кузменко Лаврентий Нестерович
Отец ребёнка: Кузменко Нестер Григорьевич
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Кузменко Нестер Григорьевич
Рождение ребёнка
1787
Сын: Кузменко Григорий Нестерович
Отец ребёнка: Кузменко Нестер Григорьевич
Рождение ребёнка
1787
Сын: Кузменко Фёдор Нестерович
Отец ребёнка: Кузменко Нестер Григорьевич
Рождение ребёнка
1799
Сын: Кузменко Леонтий Нестерович
Отец ребёнка: Кузменко Нестер Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.11.1798 ст.
Похороны
23.11.1798 ст.