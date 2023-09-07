Кузменко Евфросинья Корнилиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузменко Евфросинья Корнилиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

23.11.1798 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Дочь: База Параскева Нестеровна

Отец ребёнка: Кузменко Нестер Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Кузменко Николай Нестерович

Отец ребёнка: Кузменко Нестер Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Кузменко Пётр Нестерович

Отец ребёнка: Кузменко Нестер Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Кузменко Лаврентий Нестерович

Отец ребёнка: Кузменко Нестер Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Кузменко Иван Нестерович

Отец ребёнка: Кузменко Нестер Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Кузменко Григорий Нестерович

Отец ребёнка: Кузменко Нестер Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Кузменко Фёдор Нестерович

Отец ребёнка: Кузменко Нестер Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Кузменко Леонтий Нестерович

Отец ребёнка: Кузменко Нестер Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузменко Нестер Григорьевич

Смерть
23.11.1798 ст.
Криски, Чернігівська область
Похороны
23.11.1798 ст.
Криски, Чернігівська область
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