База Фёдор Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиДо 1791
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: База Гавриил Иларионович
Мать: База Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
1780
Сын: База Яков Фёдорович
Мать ребёнка: База Параскева Нестеровна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: База Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: База Параскева Нестеровна
Рождение ребёнка
20.09.1786 ст.
Мать ребёнка: База Параскева Нестеровна
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: База Параскева Нестеровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1791