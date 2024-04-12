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База Фёдор Гаврилович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1757

Дата смерти

До 1791

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: База Гавриил Иларионович

Мать: База Мария Григорьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1780

Сын: База Яков Фёдорович

Мать ребёнка: База Параскева Нестеровна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: База Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: База Параскева Нестеровна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.09.1786 ст.

Сын: База Евстафий Фёдорович

Мать ребёнка: База Параскева Нестеровна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1791

Сын: База Афанасий Фёдорович

Мать ребёнка: База Параскева Нестеровна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: База Параскева Нестеровна

Смерть
До 1791
Криски, Чернігівська область
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