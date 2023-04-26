Мария Назариевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1888
Рождение ребёнка
14.08.1890
Дочь: Наталья Прокопиевна
Отец ребёнка: Абрамов Кр.16.05.1890 Прокопий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Надежда Прокопьевна
Отец ребёнка: Абрамов Кр.16.05.1890 Прокопий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Александра Прокофьевна
Отец ребёнка: Абрамов Кр.16.05.1890 Прокопий Алексеевич
Рождение ребёнка
20.11.1899
Сын: Абрамов Григорий Прокопиевич
Отец ребёнка: Абрамов Кр.16.05.1890 Прокопий Алексеевич
Рождение ребёнка
12.11.1901
Сын: Абрамов Александр Пркопьевич
Отец ребёнка: Абрамов Кр.16.05.1890 Прокопий Алексеевич
Рождение ребёнка
13.09.1906
Дочь: Любовь Прокопиевна
Отец ребёнка: Абрамов Кр.16.05.1890 Прокопий Алексеевич
Смерть
Неизвестно