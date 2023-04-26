Мария Назариевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Назариевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Абрамов Кр.29.03.1914 Борис Прокопиев

Отец ребёнка: Абрамов Кр.16.05.1890 Прокопий Алексеевич

Рождение ребёнка
14.08.1890

Дочь: Наталья Прокопиевна

Отец ребёнка: Абрамов Кр.16.05.1890 Прокопий Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Надежда Прокопьевна

Отец ребёнка: Абрамов Кр.16.05.1890 Прокопий Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Александра Прокофьевна

Отец ребёнка: Абрамов Кр.16.05.1890 Прокопий Алексеевич

Рождение ребёнка
20.11.1899

Сын: Абрамов Григорий Прокопиевич

Отец ребёнка: Абрамов Кр.16.05.1890 Прокопий Алексеевич

Рождение ребёнка
12.11.1901

Сын: Абрамов Александр Пркопьевич

Отец ребёнка: Абрамов Кр.16.05.1890 Прокопий Алексеевич

Рождение ребёнка
13.09.1906

Дочь: Любовь Прокопиевна

Отец ребёнка: Абрамов Кр.16.05.1890 Прокопий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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