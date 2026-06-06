Абрамов Кр.16.05.1890 Прокопий Алексеевич Около 1861 — найти родственников по фамилии на Familio

Абрамов Кр.16.05.1890 Прокопий Алексеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Около 1861

умер Неизвестно

Отец
Абрамов Алексей Перес. В 1851 Г Щучинск Романов1834 г.р.
Мать
Абрамова (Кр. 18.06.1876) Федосья Перес. В 1851 Г Щучинск Лаврентьевна/ Ларионовна1831 г.р.
Супруги
Абрамова Мария НазаровнаОколо 1870 г.р.
Дети
Абрамов Кр.29.03.1914 Борис ПрокопиевОколо 1888 г.р.
Абрамов Николай Прокопьевич04.05.1889 ст. г.р.
Показать еще 9
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.11.1857

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абрамова Мария Назаровна

Рождение
Около 1861

Отец: Абрамов Алексей Перес. В 1851 Г Щучинск Романов

Мать: Абрамова (Кр. 18.06.1876) Федосья Перес. В 1851 Г Щучинск Лаврентьевна/ Ларионовна

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Абрамов Кр.29.03.1914 Борис Прокопиев

Мать ребёнка: Абрамова Мария Назаровна

Бракосочетание
13.06.1888 ст.

Жена: Абрамова Мария Назаровна

Рождение ребёнка
04.05.1889 ст.

Сын: Абрамов Николай Прокопьевич

Мать ребёнка: Абрамова Мария Назаровна

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Рождение ребёнка
14.08.1890

Дочь: (Абрамова) Наталья Прокопиевна

Мать ребёнка: Абрамова Мария Назаровна

Рождение ребёнка
21.11.1891

Сын: Абрамов Александр Прокопьевич

Мать ребёнка: Абрамова Мария Назаровна

Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: (Абрамова) Надежда Прокопьевна

Мать ребёнка: Абрамова Мария Назаровна

Рождение ребёнка
06.11.1895

Дочь: (Абрамова) Александра Прокофьевна

Мать ребёнка: Абрамова Мария Назаровна

Рождение ребёнка
20.11.1899

Сын: Абрамов Григорий Прокопиевич

Мать ребёнка: Абрамова Мария Назаровна

Рождение ребёнка
12.11.1901

Сын: Абрамов Александр Пркопьевич

Мать ребёнка: Абрамова Мария Назаровна

Рождение ребёнка
13.09.1906

Дочь: (Абрамова) Любовь Прокопиевна

Мать ребёнка: Абрамова Мария Назаровна

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: (Абрамова) Мария Прокопиевна

Мать ребёнка: Абрамова Мария Назаровна

Рождение ребёнка
07.05.1911

Сын: Абрамов Николай Прокопьевич

Мать ребёнка: Абрамова Мария Назаровна

кр-ся в Кутуркуле

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.