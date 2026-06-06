Абрамов Кр.16.05.1890 Прокопий Алексеевич
мужской, родился Около 1861
умер Неизвестно
ОтецАбрамов Алексей Перес. В 1851 Г Щучинск Романов1834 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абрамова Мария Назаровна
Отец: Абрамов Алексей Перес. В 1851 Г Щучинск Романов
Мать: Абрамова (Кр. 18.06.1876) Федосья Перес. В 1851 Г Щучинск Лаврентьевна/ Ларионовна
Сын: Абрамов Кр.29.03.1914 Борис Прокопиев
Мать ребёнка: Абрамова Мария Назаровна
Жена: Абрамова Мария Назаровна
Сын: Абрамов Николай Прокопьевич
Мать ребёнка: Абрамова Мария Назаровна
Дочь: (Абрамова) Наталья Прокопиевна
Мать ребёнка: Абрамова Мария Назаровна
Сын: Абрамов Александр Прокопьевич
Мать ребёнка: Абрамова Мария Назаровна
Дочь: (Абрамова) Надежда Прокопьевна
Мать ребёнка: Абрамова Мария Назаровна
Дочь: (Абрамова) Александра Прокофьевна
Мать ребёнка: Абрамова Мария Назаровна
Сын: Абрамов Григорий Прокопиевич
Мать ребёнка: Абрамова Мария Назаровна
Сын: Абрамов Александр Пркопьевич
Мать ребёнка: Абрамова Мария Назаровна
Дочь: (Абрамова) Любовь Прокопиевна
Мать ребёнка: Абрамова Мария Назаровна
Дочь: (Абрамова) Мария Прокопиевна
Мать ребёнка: Абрамова Мария Назаровна
Сын: Абрамов Николай Прокопьевич
Мать ребёнка: Абрамова Мария Назаровна