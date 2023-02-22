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Валов Василий Семёнович

Место рождения

Лобанова, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Валов Семён Семёнович

Мать: Валова Федосья Андреевна

Лобанова, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
03.09.1784 ст.

Жена: Валова (Бусырева) Пелагея Елисеевна

Бобылево, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Валов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Валова (Бусырева) Пелагея Елисеевна

Лобанова, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Валова Евфимия Васильевна

Мать ребёнка: Валова (Бусырева) Пелагея Елисеевна

Лобанова, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Валова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Валова (Бусырева) Пелагея Елисеевна

Лобанова, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Моржова (Валова) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Валова (Бусырева) Пелагея Елисеевна

Лобанова, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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