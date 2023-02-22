Валов Василий Семёнович
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Валов Семён Семёнович
Мать: Валова Федосья Андреевна
Бракосочетание
03.09.1784 ст.
Бобылево, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1785
Мать ребёнка: Валова (Бусырева) Пелагея Елисеевна
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Валова Евфимия Васильевна
Мать ребёнка: Валова (Бусырева) Пелагея Елисеевна
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Валова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Валова (Бусырева) Пелагея Елисеевна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Моржова (Валова) Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Валова (Бусырева) Пелагея Елисеевна
Смерть
Неизвестно