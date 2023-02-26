село Бобылево, село Бобылево, Исетский муниципальный район, Тюменская область (на 2019) — Familio

Бобылево

Исетский муниципальный район, Тюменская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Ялуторовский округ
3423Бобылевское, с. каз.при рч. Ирюме.8535134358403Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Земская станция. Ярмарок 2: 30 января и 1 октября.

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Ялуторовский уезд, Бобылевская волость
Бобылевское с., при рч. Ирюме, на зем. тр.300858721

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тюменская область, Исетский район
302686Бобылевосело56°32'65°06'O-41-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тюменская область, Исетский муниципальный район, Бобылевское сельское поселение
71624410101с Бобылевосело
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