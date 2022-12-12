Моржова Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моржова Татьяна Васильевна

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Место рождения

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
02.01.1829

Сын: Моржов Евфим Игнатьевич

Отец ребёнка: Моржов Игнатий Карпович

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
23.02.1833 ст.

Дочь: Бешенцева Евдокия Игнатьевна

Отец ребёнка: Моржов Игнатий Карпович

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моржов Игнатий Карпович

Смерть
Неизвестно
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