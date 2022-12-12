Моржова Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1829
Отец ребёнка: Моржов Игнатий Карпович
Рождение ребёнка
23.02.1833 ст.
Дочь: Бешенцева Евдокия Игнатьевна
Отец ребёнка: Моржов Игнатий Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно