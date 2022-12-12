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Моржов Евфим Игнатьевич

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Место рождения

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

02.01.1829

Дата смерти

20.07.1904 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1829

Отец: Моржов Игнатий Карпович

Мать: Моржова Татьяна Васильевна

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.07.1852 ст.

Сын: Моржов Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Моржова Лукия Минеева

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
23.03.1862 ст.

Сын: Моржов Никон Ефимович

Мать ребёнка: Моржова Лукия Минеева

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.07.1864 ст.

Сын: Моржов Иоанн Ефимович

Мать ребёнка: Моржова Лукия Минеева

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
02.10.1867 ст.

Дочь: Моржова Иустиния Евфимовна

Мать ребёнка: Моржова Лукия Минеева

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
21.04.1869 ст.

Сын: Моржов Симеон Ефимович

Мать ребёнка: Моржова Лукия Минеева

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моржова Лукия Минеева

Смерть
20.07.1904 ст.
Исетская вол., д. Батени, (Тюменская обл.)
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