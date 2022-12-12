Моржов Евфим Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения02.01.1829
Дата смерти20.07.1904 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1829
Рождение ребёнка
12.07.1852 ст.
Мать ребёнка: Моржова Лукия Минеева
Рождение ребёнка
23.03.1862 ст.
Мать ребёнка: Моржова Лукия Минеева
Рождение ребёнка
18.07.1864 ст.
Мать ребёнка: Моржова Лукия Минеева
Рождение ребёнка
02.10.1867 ст.
Дочь: Моржова Иустиния Евфимовна
Мать ребёнка: Моржова Лукия Минеева
Рождение ребёнка
21.04.1869 ст.
Мать ребёнка: Моржова Лукия Минеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моржова Лукия Минеева
Смерть
20.07.1904 ст.
Исетская вол., д. Батени, (Тюменская обл.)