Моржова (Анфилофьева) Лукия Минеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моржова (Анфилофьева) Лукия Минеева

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Место рождения

Рафайлово, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

02.12.1831 ст.

Дата смерти

12.08.1892 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1831 ст.

Отец: Анфилофьев Мина Васильевич

Мать: Анфилофьева Матрона Васильва

Рафайлово, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.07.1852 ст.

Сын: Моржов Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Моржов Евфим Игнатьевич

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
23.03.1862 ст.

Сын: Моржов Никон Ефимович

Отец ребёнка: Моржов Евфим Игнатьевич

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.07.1864 ст.

Сын: Моржов Иоанн Ефимович

Отец ребёнка: Моржов Евфим Игнатьевич

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
02.10.1867 ст.

Дочь: Моржова Иустиния Евфимовна

Отец ребёнка: Моржов Евфим Игнатьевич

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
21.04.1869 ст.

Сын: Моржов Симеон Ефимович

Отец ребёнка: Моржов Евфим Игнатьевич

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моржов Евфим Игнатьевич

Смерть
12.08.1892 ст.
Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
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