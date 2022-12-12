Моржова (Анфилофьева) Лукия Минеева
Место рождения
Дата рождения02.12.1831 ст.
Дата смерти12.08.1892 ст.
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1831 ст.
Рождение ребёнка
12.07.1852 ст.
Отец ребёнка: Моржов Евфим Игнатьевич
Рождение ребёнка
23.03.1862 ст.
Отец ребёнка: Моржов Евфим Игнатьевич
Рождение ребёнка
18.07.1864 ст.
Отец ребёнка: Моржов Евфим Игнатьевич
Рождение ребёнка
02.10.1867 ст.
Дочь: Моржова Иустиния Евфимовна
Отец ребёнка: Моржов Евфим Игнатьевич
Рождение ребёнка
21.04.1869 ст.
Отец ребёнка: Моржов Евфим Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.08.1892 ст.